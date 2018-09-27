Здавалося б, до зими ще місяць-два, але вже сьогодні на дорозі можна посковзнутися, як на льоду. На жаль, багато хто з нас дізнаються про це тільки коли машина раптом втрачає управління.

Опале листя на дорозі може бути настільки небезпечне, як лід або укочений сніг. Справа в тому, що з точки зору фізики здебільшого опале листя представляє собою відносно гладкі пластини, коефіцієнт зчеплення яких між собою невеликий.

Мокрі листя - це зовсім погано, але і на сухих краще різко не гальмувати і не маневрувати

Картина ускладнюється тим, що листя часто буває мокрим, а іноді під тиском коліс виділяє сік - і тоді волога виступає в якості мастила. Тому колеса, які котяться по такому багатошаровому покриттю, часто поводяться так само, як на льоду.

Читайте також: Що слід зробити з машиною у вересні

Так що ж робити, як їздити по листю, адже є райони, де в пору листопаду годі й шукати асфальту, вільного від яскравого жовто-червоного килима?

Перш за все, майте на увазі: листя на дорозі небезпечне перш за все при маневруванні. Якщо ви рухаєтеся по листю з рівним кермом, на рівному газу і без гальмування, особливо не переживайте - автомобіль не занесе.

Уникайте гальмувань і різких рухів кермом, коли автомобіль знаходиться на дорозі, покритої опалим листям.

Особливо остерігайтеся декількох шарів листя, окремі листки зазвичай не є небезпечними.

На щастя, листям засипає перш за все другорядні дороги, а до широких проспектів листя долітає рідко

Слизьким може бути не тільки мокре листя, а й сухе: листя деяких порід дерев (наприклад, клена) містять сік, який змочує поверхні.

Врахуйте, що ще більше, ніж автомобілі, опалого листя бояться трамваї, адже на їхніх колесах немає протектора, який міг би відвести вологу з зони контакту з ідеально гладкою сталевою рейкою. Тому на перехрестях з трамвайним рухом, перш ніж виїхати на рейки, переконайтеся, що найближчий до вас вагон зупинився.

Також читайте: Як вибрати та купити двірники на авто

В листопад майте на увазі: опале листя може маскувати лід, що залишився на дорозі після нічного заморозка. Особливі побоювання повинні викликати місця, де з дерев опало все листя відразу - це вірна ознака того, що вночі тут був мороз.

Осінь в будь-якому випадку вимагає від водія особливої акуратності. Тим більше, що за нею йде зима з її справжніми погрозами



Рекомендація Авто24

Листопад - хороший сигнал водієві для того, щоб перебудовувати своє мислення з літнього на зимове. На жаль, з відходом тепла і приходом холодів кожен наш маневр повинен відбуватися з розрахунком на те, що під колесами може виявитися не сухий чистий асфальт, а слизька поверхня з коефіцієнтом зчеплення в кілька разів нижче. Адже незабаром після листопаду на дорозі можна очікувати лід, з яким жарти вже зовсім погані.

Також цікаво: Підготовка до зими: готуємо машину і себе