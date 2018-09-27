Здавалося б, до зими ще місяць-два, але вже сьогодні на дорозі можна посковзнутися, як на льоду. На жаль, багато хто з нас дізнаються про це тільки коли машина раптом втрачає управління.
Опале листя на дорозі може бути настільки небезпечне, як лід або укочений сніг. Справа в тому, що з точки зору фізики здебільшого опале листя представляє собою відносно гладкі пластини, коефіцієнт зчеплення яких між собою невеликий.
Мокрі листя - це зовсім погано, але і на сухих краще різко не гальмувати і не маневрувати
Картина ускладнюється тим, що листя часто буває мокрим, а іноді під тиском коліс виділяє сік - і тоді волога виступає в якості мастила. Тому колеса, які котяться по такому багатошаровому покриттю, часто поводяться так само, як на льоду.
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Так що ж робити, як їздити по листю, адже є райони, де в пору листопаду годі й шукати асфальту, вільного від яскравого жовто-червоного килима?
- Перш за все, майте на увазі: листя на дорозі небезпечне перш за все при маневруванні. Якщо ви рухаєтеся по листю з рівним кермом, на рівному газу і без гальмування, особливо не переживайте - автомобіль не занесе.
- Уникайте гальмувань і різких рухів кермом, коли автомобіль знаходиться на дорозі, покритої опалим листям.
- Особливо остерігайтеся декількох шарів листя, окремі листки зазвичай не є небезпечними.
На щастя, листям засипає перш за все другорядні дороги, а до широких проспектів листя долітає рідко
- Слизьким може бути не тільки мокре листя, а й сухе: листя деяких порід дерев (наприклад, клена) містять сік, який змочує поверхні.
- Врахуйте, що ще більше, ніж автомобілі, опалого листя бояться трамваї, адже на їхніх колесах немає протектора, який міг би відвести вологу з зони контакту з ідеально гладкою сталевою рейкою. Тому на перехрестях з трамвайним рухом, перш ніж виїхати на рейки, переконайтеся, що найближчий до вас вагон зупинився.
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- В листопад майте на увазі: опале листя може маскувати лід, що залишився на дорозі після нічного заморозка. Особливі побоювання повинні викликати місця, де з дерев опало все листя відразу - це вірна ознака того, що вночі тут був мороз.
- Осінь в будь-якому випадку вимагає від водія особливої акуратності. Тим більше, що за нею йде зима з її справжніми погрозами
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Листопад - хороший сигнал водієві для того, щоб перебудовувати своє мислення з літнього на зимове. На жаль, з відходом тепла і приходом холодів кожен наш маневр повинен відбуватися з розрахунком на те, що під колесами може виявитися не сухий чистий асфальт, а слизька поверхня з коефіцієнтом зчеплення в кілька разів нижче. Адже незабаром після листопаду на дорозі можна очікувати лід, з яким жарти вже зовсім погані.
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