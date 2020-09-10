Выезжая заграницу и имея страховой сертификат "зеленая карта" водители автомобилей с украинской регистрацией иногда попадают в ДТП.

В первом полугодии 2020 г. наибольшее количество ДТП по вине водителей авто с украинской регистрацией произошло в таких странах:

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Польша (39,4% от общего количества аварий)

Германия (13,8%)

Россия (12,9%)

Общее количество таких ДТП составило 1 147 случаев.

Напоминаем, страховой сертификат “Зеленая карта” является обязательным при выезде из Украины на территорию 48 стран-членов международной системы автострахования “Зеленая карта”. Полис обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу пострадавших в результате ДТП на территории этих стран.

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