На дорогах Львовщины появились новые знаки, регламентирующие опережение велосипедистов.

Знаки предлагают не приближаться к велосипедистам ближе, чем на полтора метра в момент опережения.

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По инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями велосообщества Львовщины разработали специальные знаки индивидуального проектирования “Опережайте безопасно”. Они призывают автомобилистов не приближаться к велосипедистам ближе, чем на полтора метра.

Знаки планируется установить в местах, где часто катаются велосипедисты-шоссейники.

Новые знаки призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасный интервал – не меньше полутора метров.

Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница – Песочная, Пустомыты – Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП “Станица Луганская” в Северодонецк в Луганской области.

Напомним, что в действующих Правилах дорожного движения таких знаков нет, следовательно выполнение их требования не является обязательным.

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