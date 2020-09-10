На дорогах Львовщины появились новые знаки, регламентирующие опережение велосипедистов.
Знаки предлагают не приближаться к велосипедистам ближе, чем на полтора метра в момент опережения.
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По инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями велосообщества Львовщины разработали специальные знаки индивидуального проектирования “Опережайте безопасно”. Они призывают автомобилистов не приближаться к велосипедистам ближе, чем на полтора метра.
Знаки планируется установить в местах, где часто катаются велосипедисты-шоссейники.
Новые знаки призывают водителей авто при обгоне велосипедистов выбирать безопасный интервал – не меньше полутора метров.
Новые знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница – Песочная, Пустомыты – Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП “Станица Луганская” в Северодонецк в Луганской области.
Напомним, что в действующих Правилах дорожного движения таких знаков нет, следовательно выполнение их требования не является обязательным.
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