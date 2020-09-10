На дорогах Львівщини з’явились нові знаки, що регламентують випередження велосипедистів.
Знаки пропонують не наближатись до велосипедистів ближче, ніж на півтора метра у момент випередження.
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За ініціативи Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці із представниками велоспільноти Львівщини, розроблено спеціальні знаки індивідуального проєктування “Випереджайте безпечно”. Вони закликають автомобілістів не наближатись до велосипедистів ближче, ніж на півтора метри.
Знаки планується встановити у місцях, де часто катаються велосипедисти-шосейники.
Нові знаки закликають водіїв авто під час обгону велосипедистів обирати безпечний інтервал, не менше ніж півтора метра.
Нові знаки вже можна побачити на оновленій дорозі Східниця – Пісочна, Пустомити – Меденичі у Львівській області та на маршруті від КПП «Станиця Луганська» до Сєвєродонецька у Луганській області.
Нагадаємо, що в чинних Правилах дорожнього руху таких знаків немає, отже виконання їх вимог не є обов’язковим.
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