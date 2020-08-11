Посвідчення, яке дає право керувати велосипедом, вже мало місце в нашій історії. Схоже, що зараз такий документ знову стає актуальним.

Велосипедисти зобов’язані знати та дотримуватись ПДР, але насправді такі знання не підтверджуються жодним документом. Крім того, притягнути до відповідальності велосипедиста, у якого немає посвідчення водія (або взагалі будь-яких документів) дуже складно.

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У великих українських містах їзда на велосипеді – квест. Велосипедист зобов'язаний їздити як можна правіше. Але найчастіше, як можна правіше – це парковка. Об'їзд цих парковок досить ризикований маневр під час руху на велосипеді. Плюс, об'їзд зупинок громадського транспорту та безлічі інших перешкод.

За правилами дорожнього руху – у велосипедистів на дорозі рівні права з водіями авто. І для велосипедистів немає обмеження в відстані від краю проїзної частини. Але про свої маневри учасники руху зобов'язані попереджати, а не всі це роблять.

Генеральний директор в Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що велосипедистам також потрібні посвідчення водія. “Безкоштовна видача посвідчень на право керування велосипедом з безкоштовним іспитом на знання правил дорожнього руху! Обов'язково безкоштовно, а інакше в селах за гроші ніхто не піде! А витрати бюджету? Так держава більше заощадить на зменшенні аварійності! Але порушників- велосипедистів теж позбавляти прав: і за їзду в п'яному вигляді, і за порушення ПДР”, – пише Олег Назаренко на своїй сторінці у соцмережі.

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