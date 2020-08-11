Удостоверение, дающее право управлять велосипедом, уже имело место в нашей истории. Похоже, что сейчас такой документ снова становится актуальным.

Велосипедисты обязаны знать и соблюдать ПДД, но на самом деле такие знания не подтверждаются ни одним документом. Кроме того, привлечь к ответственности велосипедиста у которого нет водительского удостоверения (или вообще каких-либо документов) очень сложно.

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В крупных украинских городах езда на велосипеде – квест. Велосипедист обязан ездить, как можно правее. Но чаще всего, как можно правее, это парковка. Объезд этих парковок достаточно рискованный маневр во время движения на велосипеде. Плюс, объезд остановок общественного транспорта и множества других препятствий.

По правилам дорожного движения – у велосипедистов на дороге равные права с водителями авто. И для велосипедистов нет ограничения на расстоянии от края проезжей части. Но о своих маневрах участники движения обязаны предупреждать, а не все это делают.

Генеральный директор в Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что велосипедистам также нужны водительские права. "Бесплатная выдача удостоверений на право управления велосипедом с бесплатным экзаменом на знание правил дорожного движения! Обязательно бесплатно, а иначе в селах за деньги никто не пойдет! А расходы бюджета? Так государство больше сэкономит на уменьшении аварийности! Но нарушителей- велосипедистов тоже лишать прав: и за езду в пьяном виде, и за нарушение ПДД", – пишет Олег Назаренко на своей странице в соцсети.

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