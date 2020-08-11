С 2021 года в Украине появятся так называемые фантомные патрули. Это автомобили без опознавательных знаков, которые измеряют скорость машин в движении.

О фантомных патрулях сообщил в интервью Главкому первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, их будут использовать вместе с камерами автофиксации и радарами TruCAM.

Читайте также: Как обжаловать штраф с камер автофиксации

Пока, как известно, камеры автофиксации заработали только в Киеве и Киевской области, а на дорогах в других регионах контроль скорости осуществляется с помощью радаров TruCAM. Однако по мере расширения сети камер TruCAM все равно продолжат использовать.

Алексей Белошицкий объяснил, что в МВД придерживаются позиции, подкрепленной международным опытом, а именно: система автофиксации должна работать в паре с устройствами измерения скорости в ручном режиме. Различные методы фиксации нарушений позволят достичь максимального результата.

Также интересно: МВД хочет увеличить количество камер автофиксации и штрафовать через них за все нарушения