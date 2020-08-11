З 2021 року в Україні з'являться так звані фантомні патрулі. Це автомобілі без розпізнавальних знаків, що вимірюють швидкість машин в русі.

Про фантомних патрулі повідомив в інтерв'ю Главкому перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, їх будуть використовувати разом з камерами автофіксації і радарами TruCAM.

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Зараз, як відомо, камери автофіксації заробили тільки в Києві і Київській області, а на дорогах в інших регіонах контроль швидкості здійснюється за допомогою радарів TruCAM. Однак у міру розширення мережі камер TruCAM все одно продовжать використовувати.

Олексій Білошицький пояснив, що в МВС дотримуються позиції, підкріпленої міжнародним досвідом, а саме: система автофіксації повинна працювати в парі з пристроями виміру швидкості в ручному режимі. Різні методи фіксації порушень дозволять досягти максимального результату.

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