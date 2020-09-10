Виїжджаючи закордон і маючи страховий сертифікат «зелена карта» водії автомобілів з українською реєстрацією іноді потрапляють у ДТП.

У першому півріччі 2020 р. найбільша кількість ДТП з вини водіїв авто з українською реєстрацією сталась в таких країнах:

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Польща (39,4% від загальної кількості аварій)

Німеччина (13,8%)

Росія (12,9%)

Загальна кількість таких ДТП становила 1147 випадків.

Нагадуємо, страховий сертифікат «Зелена картка» є обов'язковим при виїзді з України до території 48 країн - членів міжнародної системи автострахування «Зелена картка». Поліс забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок ДТП на території цих країн.

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