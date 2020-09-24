Сначала – проверить наличие и действие полиса "Зеленая Карта".

В каждой стране участники дорожного движения должны выполнять требования национального законодательства и соблюдать установленные правила дорожного движения этой страны. Однако существуют общие правила, которые во многом совпадают с украинскими.

В случае ДТП за рубежом рекомендуется:

Вызвать полицию (не покидать место ДТП до ее приезда) и, при необходимости, другие службы. Если в результате ДТП нет травмированных (погибших) людей и/или значительного повреждения имущества (в т. ч. транспортных средств) участников ДТП, то можно оформить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (Европротокол).

Принять меры безопасности всех участников дорожного движения.

По технической возможности: сфотографировать место ДТП, повреждения всех транспортных средств (иного поврежденного имущества), зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации) или сделать видеозапись с места ДТП.

Записать данные других участников ДТП: Ф.И.О. водителя, его водительское удостоверение, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса, записать информацию о свидетелях и их контактные данные.

Не подписывать документы, смысл которых Вам непонятен, но если этого не избежать, укажите на украинском языке, что Вы не понимаете содержания документа и языка на котором он составлен.

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Сфотографировать, при технической возможности, все документы, которые были оформлены на месте ДТП (справка полиции, Европротокол тому подобное).

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставьте второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования "Зеленая карта".

Если, по Вашему мнению, Вы являетесь потерпевшим в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил Вам копию своего договора страхования (или информацию о нем) и уведомил своего страховщика о событии с места ДТП по телефону.

Если по ситуации очевидно, что Вы потерпевший – не предоставляйте никому, кроме сотрудников полиции, копии Вашего договора международного страхования "Зеленая карта", чтобы не стать жертвой мошенников.

Независимо от того, являетесь Вы, по Вашему мнению, виновником или потерпевшим в ДТП, в кратчайший срок сообщите в страховую компанию, с которой Вы заключили договор международного страхования "Зеленая карта", о ДТП любыми коммуникационными средствами, согласованными со страховщиком.

Напомним, что таможня напомнила правила пользования "зеленым" и "красным" коридорами.