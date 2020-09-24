Спершу – перевірити наявність та чинність полісу "Зелена Карта".

У кожній країні учасники дорожнього руху повинні виконувати вимоги національного законодавства та дотримуватися встановлених правил дорожнього руху цієї країни. Однак існують загальні правила, які багато в чому співпадають з українськими.

У випадку ДТП за кордоном рекомендується:

Викликати поліцію (не залишати місце ДТП до її приїзду) та, за необхідності, інші служби. Якщо внаслідок ДТП немає травмованих (загиблих) людей та/або значного пошкодження майна (у т.ч. транспортних засобів) учасників ДТП, то можна оформити повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (Європротокол).

Вжити заходів безпеки усіх учасників дорожнього руху.

За технічної можливості: сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх транспортних засобів (іншого пошкодженого майна), зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації) або зробити відеозапис із місця ДТП.

Занотувати дані інших учасників ДТП: П.І.П. водія, його водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер полісу, записати інформацію про свідків та їх контактні дані.

Не підписувати ніяких документів, зміст яких Вам незрозумілий, але якщо цього не уникнути, зазначте українською мовою, що Ви не розумієте змісту документу та мови якою він складений.

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Сфотографувати, за технічної можливості, усі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, Європротокол тощо).

Якщо, на Вашу думку, Ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про Ваш договір міжнародного страхування "Зелена картка".

Якщо, на Вашу думку, Ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав Вам копію свого договору страхування (або інформацію про нього) та повідомив свого страховика про подію з місця ДТП по телефону.

Якщо по ситуації очевидно, що Ви потерпілий – не надавайте нікому, крім працівників поліції, копії Вашого договору міжнародного страхування "Зелена картка" щоб не стати жертвою шахраїв.

Незалежно від того, чи є Ви, на Вашу думку, винуватцем чи потерпілим в ДТП, у найкоротший термін повідомте страхову компанію, з якою Ви уклали договір міжнародного страхування "Зелена картка", про ДТП будь-якими комунікаційними засобами, погодженими із страховиком.

Нагадаємо, що митниця нагадала правила користування "зеленим" та "червоним" коридорами.