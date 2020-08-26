МСБУ запускає мобільний додаток для переводу страхових полісів в електронний формат та оформлення електронного європротоколу

"Мій поліс" – мобільний додаток для оформлення електронного європротоколу – стане першим проектом, розвиненим за підтримки інноваційного хабу МТСБУ. Додаток також дає можливість перевести в електронний вигляд паперовий поліс.

Читайте також: Який штраф за їзду без страховки

"Нашою експертною групою з відбору найкращих проектів був визнаний переможцем першого етапу стартап молодих програмістів "Мій поліс", рішення для смартфонів iOS і Android з функцією електронного європротоколу та оцифрування паперового полісу. Була проведена експертиза цього програмного продукту і зроблено висновок про його повну придатність для практичного застосування. Чудова ідея, яка дозволить спростити заповнення європротоколу та поступово позбавлятися від паперових бланків", – прокоментував Генеральний директор МТСБУ Vladimir Shevchenko.

В ході спільної роботи стартапу і Бюро було проведено тестування взаємодії додату та ЦБД МТСБУ стосовно його безперебійної роботи.

Найближчим часом МТСБУ проведе інформаційну кампанію для популяризації проекту "Мій поліс" серед страховиків та автовласників. Зокрема, з цією метою буде зроблений та поширений в інформаційному просторі відеосюжет, де наочно показано, як задіяти функції додатку. "Ми зняли на відео наші власні спроби користування додатком, і можемо засвідчити, що співробітники МТСБУ перевірили власноруч: "Мій поліс" зрозумілий та зручний у використанні", - розповідає Anna Korytina, фахівець із зв’язків з громадськістю МТСБУ.

Читайте також: Хто з українських страхових компаній робить найбільші виплати