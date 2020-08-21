МСБУ опублікувало рейтинг страхових компаній, які зробили найбільше виплат.

Лідерами за кількістю виплат та за сумою сплачених постраждалим в ДТП страхових відшкодувань в 2 кв. 2020 р. стали TAS Insurance Group, ОРАНТА НАСК і UPSK Страхова компанія.

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Загалом за цей період страховики ОСЦПВ врегулювали понад 30,3 тис. вимог, сума виплат за якими склала майже 602 млн. грн. При цьому сума страхових платежів за цей період становить 1,61 млрд. грн.