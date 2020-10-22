В Україні діють цифрові сервіси, завдяки яким оформити аварійну ситуацію на дорозі європротоколом можна прямо на сайті МТСБУ або в мобільному додатку для смартфонів «Мій Поліс».

Тепер оформлення ДТП можливе без виклику поліції, заповнення паперових бланків та перевантаження дорожнього руху.

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Для оформлення ДТП достатньо мати при собі смартфон та вибрати один з двох варіантів - завантажити додаток чи пройти оформлення на сайті МТСБУ.

Нагадуємо, електронним європротоколом можна скористатися за умов, якщо:

відсутні травмовані (загиблі) люди;

транспортні засоби обох учасників ДТП повинні мати діючі поліси внутрішнього страхування. Якщо будь-який ТЗ забезпечений полісом іноземного страховика, необхідно використовувати паперовий бланк Європротоколу або викликати поліцію.

наявна згода водіїв транспортних засобів - учасників ДТП щодо її обставин;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов, виклик відповідного підрозділу Національної поліції для оформлення ДТП є обов’язковим.

Важливо пам’ятати, що при оформленні Європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3471, такий ліміт складає 50 000 грн.