Кількість водіїв, які їздять без чинного страхового полісу збільшується. Значно зросла кількість водіїв-пільговиків, для яких поліс необов’язковий. В результаті виплати МТСБУ збільшились майже на чверть.

За 9 місяців 2020 року сума виплат з фонду захисту потерпілих (ФЗП) МТСБУ по ДТП, винуватцем яких стали автовласники без чинного поліса ОСЦПВ, зросла на 23,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 104,1 млн грн. Кількість таких виплат збільшилася на 22%, склавши 2946 шт. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

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У січні-вересні 2020 року зросла сума виплат за водіїв пільгових категорій. За підсумками трьох кварталів поточного року цей показник склав 26,8 млн грн (+24,9%).

«Українські автовласники часто нехтують вимогою закону про обов’язкову наявність чинного договору ОСЦПВ. Зростання виплат за незабезпечені (незастраховані) транспортні засоби свідчить про те, що таких водіїв стало більше. І хоча багато хто сподівається, що поліс ОСЦПВ їм не знадобиться, тому що вони не стануть винуватцям аварії, статистика МВС і МТСБУ говорить про те, що це може статися з кожним: за рік в Україні відбувається понад 200 тис. ДТП», – зазначає генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

У той же час з офіційних звітів МТСБУ відомо, що страхові компанії виплачують потерпілим у ДТП приблизно удвічі менше, аніж отримують за продаж полісів автоцивілки.

За що заплатить винуватець аварії:

відсутність поліса ОСЦПВ в разі ДТП створює певні фінансові наслідки для водія – винуватця аварії. Він заплатить штраф не тільки за порушення ПДР (340 грн), а й за відсутність договору ОСЦПВ (425 грн);

здійснивши страхову виплату постраждалим, МТСБУ обов’язково подає регресний позов до винуватця і намагається стягнути з нього повну суму завданих збитків, плюс витрати на експертизу, судові витрати та інші супутні витрати.

«МТСБУ щорічно стягує десятки мільйонів гривень у порядку регресу з незастрахованих винуватців ДТП», – говорить Володимир Шевченко.