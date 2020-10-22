В Украине действуют цифровые сервисы, благодаря которым оформить аварийную ситуацию на дороге европротоколом можно прямо на сайте МТСБУ или в мобильном приложении для смартфонов "Мой Полис".
Теперь оформление ДТП возможно без вызова полиции, заполнения бумажных бланков и перегрузки дорожного движения.
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Для оформления ДТП достаточно иметь при себе смартфон и выбрать один из двух вариантов – скачать приложение или пройти оформление на сайте МТСБУ.
Напоминаем, электронным европротоколом можно воспользоваться при условии, что:
- отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
- транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если какое-либо ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк европротокола или вызвать полицию.
- имеется согласие водителей транспортных средств – участников ДТП относительно его обстоятельств;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.
Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. В соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 №3471, такой лимит составляет 50 000 грн.