В Украине действуют цифровые сервисы, благодаря которым оформить аварийную ситуацию на дороге европротоколом можно прямо на сайте МТСБУ или в мобильном приложении для смартфонов "Мой Полис".

Теперь оформление ДТП возможно без вызова полиции, заполнения бумажных бланков и перегрузки дорожного движения.

Читайте также: Украинские водители стали реже страховать автомобили

Для оформления ДТП достаточно иметь при себе смартфон и выбрать один из двух вариантов – скачать приложение или пройти оформление на сайте МТСБУ.

Напоминаем, электронным европротоколом можно воспользоваться при условии, что:

отсутствуют травмированные (погибшие) люди;

транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если какое-либо ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк европротокола или вызвать полицию.

имеется согласие водителей транспортных средств – участников ДТП относительно его обстоятельств;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.

Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. В соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 №3471, такой лимит составляет 50 000 грн.