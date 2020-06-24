Европротокол – специальный бланк уведомления о случившемся ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения пострадавшим.

Европротокол может заполняться как в бумажном виде, на специальном бланке, так и в электронной форме, с использованием системы "Электронный европротокол". Система "Электронный Европротокол" доступна по ссылке https://dtp.mtsbu.ua.

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Бланк Европротокола выдается автовладельцу бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В случае потери или использования бланка Европротокола, новый бланк выдается страховщиком бесплатно на основании письменного заявления.

В странах Европейского Союза оформление ДТП без участия представителей дорожной полиции стало использоваться еще в 50-х годах прошлого века. Сейчас в большинстве стран ЕС водителям, которые попали в ДТП, достаточно заполнить бланк Европротокола для того, чтобы оформить это событие. Лицевая сторона бланка Европротокола по структуре глав идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык, на котором напечатано бланк. Это сделано для того, чтобы водители разных стран могли быстро сориентироваться, если они попадут в ДТП на территории другой страны.

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Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:

отсутствуют травмированные (погибшие) люди,

водители участники ДТП имеют полисы автогражданской ответственности,

имеется согласие водителей транспортных средств – участников ДТП относительно его обстоятельств,

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.

Дополнительные условия для применения системы "Электронный Европротокол":

транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если любое ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию.

водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны. Хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.

идентификационные данные о страхователе (коды ИНН или ЕГРПОУ) и о транспортном средстве (номерной знак, марка и модель) должны быть указаны в полисе и корректно внесены в единую централизованную базу данных МТСБУ. В противном случае система не сможет правильно идентифицировать участников ДТП.

Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:

имеют право покинуть место ДТП,

освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП,

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП,

должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного Европротокола к страховщику, с которым заключали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. При использовании системы "Электронный Европротокол" сообщение страховщикам участников ДТП отправляются автоматически.

Такой механизм упрощенного оформления ДТП введен в Украине с 19 сентября 2011 года, когда вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дорожно-транспортных происшествий и выплаты страхового возмещения" от 17.02.2011 №3045-VI.

Важно помнить, что при оформлении Европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. Сейчас, в соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 №3471, такой лимит составляет 50 000 грн.

Информационная система "Электронный Европротокол" внедрена в МТСБУ с 01.10.2017 года. В соответствии с решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017, Европротокол, оформленный с использованием указанной системы, является полным аналогом Европротоколов, отправленных или предъявленных страховщику в бумажной форме.

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Для ознакомления с интерфейсом системы "Электронный Европротокол" предусмотрен режим демонстрации, который также расположен на первой странице сайта доступа к Системе (https://dtp.mtsbu.ua).