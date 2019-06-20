Для жителей городов-спутников Киева и для владельцев "евроблях" подорожает автогражданка. Новые требования будут обнародованы в ближайшие дни, а вступят в силу уже в сентябре.

Нацкомфинуслуг изменила корректирующие коэффициенты, которые влияют на стоимость автострахования. Об этом говорится в распоряжении регулятора №538 от 9 апреля, которое будет обнародовано Минюстом, а вступит в силу с сентября.

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Село – дешевле

Сейчас в цене автогражданки ключевым является место регистрации автомобиля, а не место прописки его владельца. По новым правилам все будет наоборот – будет учитываться место регистрации и проживания собственника, а не регистрация авто.

Больше всего от этого выиграют жители сел и небольших городов – цена на страховки для них снизится на треть.

Также на скидки (около 10%) могут рассчитывать и владельцы электромобилей, которых в Украине насчитывается более 20 тысяч.

Спутники Киева плюс 10

А вот жителям городов-спутников столицы (Броваров, Борисполя, Бучи, Вышгорода, Ирпеня, пр.) Придется платить за автогражданку больше на 10%.

Еще дороже обойдется страховка и для владельцев "евроблях" – автомобилей на иностранных номерах. "Повышающий коэффициент к тарифу для них раньше был 2-4, а теперь он увеличен до 5-10. Мы считаем это нововведение справедливым, так как цены на страховку для зарубежных авто приблизятся к европейским, как и должно быть", – отметил член Комиссии Денис Ястреб.

Львов и Днепр – дороже

Также вырастет стоимость осаго для жителей Днепра и Львова из-за сокращения зон страхования с семи до шести. Днепр, Львов, Одесса, Харьков теперь включены во вторую зону, хотя ранее находились в третей. При этом коэффициенты для Днепра и Львова повысятся с 1,8-2,8 до 2,3-3,5, которые сейчас применяются в Одессе и Харькове.

Чтобы сэкономить, жители этих городов, а также городов-спутников столицы могут покупать онлайн-страхование. Для таких полисов компании смогут использовать понижающий коэффициент до 0,9.

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В Комиссии не исключают, что сэкономить некоторые автовладельцы захотят и за счет того, что, проживая в мегаполисе, будут покупать страховку по месту своей или родственников прописки где-нибудь в селе. "Мы не можем исключить таких случаев, но ожидаем, что явление не будет носить массовый характер", – говорит Денис Ястреб.

В любом случае страховщик, используя более широкий диапазон коэффициентов, сможет точнее оценить стоимость риска, который берет на себя.

Компенсации вырастут

Наиболее важным моментом новых правил, по словам председателя Комиссии Игоря Пашко, есть все-таки не изменение коэффициентов, а повышение лимитов выплат по автогражданке. Так, с сентября максимальный размер компенсации ущерба имуществу вырастет со 100 тысяч до 130 тысяч грн, а по жизни и здоровью – по 200 тысяч грн до 260 тысяч грн.

"Повышение лимитов позволяет более полно компенсировать убытки при авариях. И это важный шаг на пути постепенного приведения лимитов осаго к европейским требованиям", – отмечает председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко.

По его словам, не менее важны и скидки клиентам, которые оформили электронный полис. Это будет стимулировать электронную коммерцию в страховании.

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Напомним, предыдущее повышение лимитов, сразу в два раза, произошло в январе 2016 года: по ущербу имуществу – с 50 тыс. грн до 100 тысяч грн, а по жизни и здоровью – со 100 тысяч грн до 200 тысяч грн. За три года потребительская инфляция составила 40%, поэтому нынешнее повышение на 30% выглядит умеренным.