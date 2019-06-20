Для жителів міст-супутників Києва і для власників "евроблях" подорожчає автоцивілка. Нові вимоги будуть оприлюднені в найближчі дні, а вступлять в силу вже в вересні.

Нацкомфінпослуг змінила коригуючі коефіцієнти, які впливають на вартість автострахування. Про це йдеться в розпорядженні регулятора №538 від 9 квітня, яке буде оприлюднено Мін'юстом, а вступить в силу з вересня.

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Село - дешевше

Зараз в ціні автоцивілки ключовим є місце реєстрації автомобіля, а не місце прописки його власника. За новими правилами все буде навпаки - буде враховуватися місце реєстрації та проживання власника, а не реєстрація авто.

Найбільше від цього виграють жителі сіл і невеликих міст - ціна на страховки для них знизиться на третину.

Також на знижки (близько 10%) можуть розраховувати і власники електромобілів, яких в Україні налічується понад 20 тисяч.

Супутники Києва плюс 10

А от мешканцям міст-супутників столиці (Броварів, Борисполя, Бучі, Вишгорода, Ірпеня, пр.) Доведеться платити за автоцивілку більше на 10%.

Ще дорожче обійдеться страховка і для власників "евроблях" - автомобілів на іноземних номерах. "Підвищуючий коефіцієнт до тарифу для них раніше був 2-4, а тепер він збільшений до 5-10. Ми вважаємо це нововведення справедливими, так як ціни на страховку для зарубіжних авто наблизяться до європейських, як і повинно бути", - зазначив член Комісії Денис Ястреб.

Львів і Дніпро - дорожче

Також зросте вартість автоцивілки для жителів Дніпра і Львова через скорочення зон страхування з семи до шести. Дніпро, Львів, Одеса, Харків тепер включені в другу зону, хоча раніше перебували в третій. При цьому коефіцієнти для Дніпра і Львова підвищаться з 1,8-2,8 до 2,3-3,5, які зараз застосовуються до Одеси і Харкова.

Щоб заощадити, жителі цих міст, а також міст-супутників столиці можуть купувати онлайн-страхування. Для таких полісів компанії зможуть використовувати понижуючий коефіцієнт до 0,9.

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У Комісії не виключають, що заощадити деякі автовласники захочуть і за рахунок того, що, проживаючи в мегаполісі, будуть купувати страховку за місцем своєї або родичів прописки де-небудь в селі. "Ми не можемо виключити таких випадків, але очікуємо, що явище не буде носити масовий характер", - говорить Денис Ястреб.

У будь-якому випадку страховик, використовуючи більш широкий діапазон коефіцієнтів, зможе точніше оцінити вартість ризику, який бере на себе.

Компенсації виростуть

Найбільш важливим моментом нових правил, за словами голови Комісії Ігоря Пашко, є все-таки не зміна коефіцієнтів, а підвищення лімітів виплат по автоцивілці. Так, з вересня максимальний розмір компенсації збитку майну підвищиться з 100 тисяч грн до 130 тисяч грн, а по життю і здоров'ю - з 200 тисяч грн до 260 тисяч грн.

"Підвищення лімітів дозволяє більш повно компенсувати збитки при аваріях. І це важливий крок на шляху поступового приведення лімітів автоцивілки до європейських вимог", - зазначає голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко.

За його словами, не менш важливі і знижки клієнтам, які оформили електронний поліс. Це буде стимулювати електронну комерцію в страхуванні.

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Нагадаємо, попереднє підвищення лімітів, відразу в два рази, відбулося в січні 2016 року: по збитку майну - з 50 тисяч грн до 100 тисяч грн, а по життю і здоров'ю - зі 100 тисяч грн до 200 тисяч грн. За три роки споживча інфляція склала 40%, тому нинішнє підвищення на 30% виглядає помірним.