За пять месяцев текущего года киевскую прописку получили более 9,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Наибольшим спросом на столичном рынке новых авто пользовался японский компактный кроссовер Toyota Rav-4, эту модель с января по май приобрели 614 киевлян. Вторым по популярности был Renault Logan, в активе которого 554 автомобильных номера с киевской регистрацией. На третьем месте Renault Duster – 536 шт.

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Также в топ-10 столичного рынка новых автомобилей по итогам первых пяти месяцев вошли: KIA Sportage – 509 шт.; Skoda Octavia – 287 шт.; Toyota Camry – 259 шт.; Renault Sandero – 235 шт.; Peugeot 301 – 214 шт.; Skoda Kodiaq – 207 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 201 шт.

В то же время выбирая автомобиль б/у-шного импорта жители столицы чаще отдавали предпочтение автомобилю Volkswagen Passat. С начала года 550 пассатов изменили иностранные номера на киевские. На втором месте Volkswagen Jetta – 536 шт. Замыкает тройку лидеров поюзаных авто из-за рубежа Ford Focus-324 шт.

Всего же за пять месяцев с начала года с иностранных на киевские номера перешли 11 тыс. легковых автомобилей.

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