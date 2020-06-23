За п’ять місяців поточного року київську прописку отримали понад 9,5 тис. нових легкових автомобілів.

Найбільшим попитом на столичному ринку нових авто користувався японський компактний кросовер Toyota Rav-4, цю модель з січня по травень придбали 614 киян. Другим за популярністю був Renault Logan, в активі якого 554 автомобільних номера з київською реєстрацією. На третьому місці Renault Duster – 536 шт.

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Також у топ-10 столичного ринку нових автомобілів за підсумками перших п’яти місяців увійшли: KIA Sportage – 509 шт.; Skoda Octavia – 287 шт.; Toyota Camry – 259 шт.; Renault Sandero – 235 шт.; Peugeot 301 – 214 шт.; Skoda Kodiaq – 207 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 201 шт.

У той же час вибираючи автомобіль з б/у-шного імпорту жителі столиці частіше віддавали перевагу автомобілю Volkswagen Passat. З початку року 550 пассатів змінили іноземні номери на київські. На другому місці Volkswagen Jetta – 536 шт. Замикає трійку лідерів поюзаних авто з-за кордону Ford Focus – 324 шт.

Всього ж за п’ять місяців з початку року з іноземних на київські номери перейшли 11 тис. легкових автомобілів.

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