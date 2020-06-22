Британські правоохоронці конфіскували розкішне купе півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Півзахисник британського клубу є громадянином Великобританії, а його Rolls-Royce Wraith Black Badge був зареєстрований на батьківщині – у Франції. Порушення умов транзиту для транспортних засобів і стало причиною конфіскації.

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Авто на іноземній реєстрації – це не лише двадцятирічні Volkswagen, Audi, Mercedes чи BMW. Розкішний новенький Rolls-Royce, завезений у країну на тимчасових правах, після закінчення термінну ввезення автоматично перетворюється на “авто на бляхах”. Принаймі у Сполученому Королівстві.

Як з'ясували британські ЗМІ, Поль Погба був зобов'язаний перереєструвати свій автомобіль протягом двох тижнів, після ввезення. За порушення закону, на 27-річного футболіста накладається штраф у 150 фунтів стерлінгів, а також буде нарахована пеня за керування автомобілем з французькими номерами, по 20 фунтів стерлінгів за кожен день, після закінчення терміну ввозу.



Фото: футболіст за кермом свого Rolls-Royce / Eamonn / James Clarke / The Sun

Для півзахисника “Манчестер”, котрий, за даними Forbes, отримує 19 мільйонів фунтів на рік, подібний штраф є не надто обтяжливим. Однак він має перереєструвати автомобіль і отримати для нього британську “прописку” протягом семи днів, інакше ризикує отримати нові неприємності або й втратити авто.

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