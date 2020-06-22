Крісла в суперкарах не надто комфортабельні, а водіння потребує постійного напруження. Це зовсім не те, що люблять літні люди. Та хіба вік – привід відмовляти собі у задоволенні їздити на гарному автомобілі?

Покупці суперкарів, зазвичай, люди середнього віку, що цілком зрозуміло, адже в аудиторії молодих водіїв бракує коштів на подібне авто, а старшим людям такі машини видаються непрактичними.

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78-річний Генрі Харрфельдт розриває цей стереотип. Він їздить на суперкарі McLaren 720S Spider за 400 тисяч доларів. Причому робить це регулярно, намотуючи приблизно по 4000 кілометрів щороку, як він сам розповідає у відео від luden_cars.

Та це ще не все, що може розповісти про себе бадьорий літній чоловік. Крім того, що він щодня їздить на 710-сильному родстері, час від часу він “вигулює” ще парочку неабияких спорткарів зі свого гаража.



Генрі володіє оригінальним AC Cobra, якому зараз 40 років та 35-річним Ford GT40. Вочевидь, Харрфельдт любить їздити швидко, і для нього 720S став логічним продовженням в історії цієї пристрасті.

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