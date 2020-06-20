Це одночасно і "поні", і "котик". Переглядайте обережно, можливе передозування милотою!

Навряд чи ви будь-коли чули ім’я Такії Міддлтон, але напечно вам знайомі масл-кар Ford Mustang та анімований персонаж Hello Kitty. Між тим, саме Такія є автором ідеї і, що справді унікально, творцем цього ефектного біло-рожевого кабріолета. Майже всі роботи вона виконує сама.

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Тюнінгу автомобіля Такія присвятила вже 8 років і витратила на цей проект близько 30 тисяч доларів (не враховуючи вартість самого авто), однак все ще його не завершила і має багато планів. На момент інтерв’ю Barcroft Cars у 2019 році, за її власними підрахунками, для завершення проекту потрібно ще приблизно п’ять років.

Усе почалось із того, що Такія хотіла стити “супер-матусею” для двох своїх доньок. Їй спала на думку ідея возити дівчаток до школи на класній та незвичайній машині. Тематику для тюнінгу також залдали дівчатка та милий їм персонаж Hello Kitty.

Міддлтон знає, що оригінальний персонаж Hello Kitty виконаний у білому, синьому і червоному кольорах, однак вирішила використати рожевий, оскільки це “більш дівочий” колір.

Пухнасто-рожево-сердечковий декор та величезні 26-дюймові хромовані диски натякають, що швидкість для цього “поні” – річ другорядна. А тому і тюнінг мотора V6 був проведений не так, як зазвичай – замість збільшення потужності, двигун також пофарбований у рожевий. Такія каже, що ніколи не розганялась на автомобілі більше 135 км/год.

“Це перша машина, яку я коли-небудь “прокачувала” і робила я це на своєму подвір’ї буквально голими руками. Ніхто ніколи мені не допомагав, тому що я хотіла, щоб це було щось, створене мною власноруч”, – каже Міддлтон.

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