Это одновременно и "пони", и "котик". Смотрите осторожно, возможна передозировка милоты!

Вряд ли вы когда-либо слышали имя Такии Миддлтон, но, наверное, вам знакомы масл-кар Ford Mustang и анимированный персонаж Hello Kitty. Между тем, именно Такия является автором идеи и, что действительно уникально, создателем этого эффектного бело-розового кабриолета. Почти все работы она выполняет сама.

Также интересно: Новая мода в автотюнинге – телевизоры в дверях с экранами снаружи

Тюнингу автомобиля Такия посвятила уже 8 лет и потратила на этот проект около 30 тысяч долларов (без учета стоимости самого авто), однако все еще его не завершила и имеет много планов. На момент интервью Barcroft Cars в 2019 году, по ее собственным подсчетам, для завершения проекта нужно еще примерно пять лет.

Все началось с того, что Такия хотела стать "супер-мамой" для двух своих дочерей. Ей пришла в голову идея возить девочек в школу на классной и необычной машине. Тематику для тюнинга также задали девочки и милый им персонаж Hello Kitty.

Миддлтон знает, что оригинальный персонаж Hello Kitty выполнен в белом, синем и красном цветах, однако решила использовать розовый, поскольку это "более девичий" цвет.

Пушисто-розово-сердечный декор и огромные 26-дюймовые хромированные диски намекают, что скорость для этого "пони" – вещь второстепенная. А потому и тюнинг мотора V6 был проведен не так, как обычно – вместо увеличения мощности, двигатель также окрашен в розовый. Такия говорит, что никогда не разгонялась на автомобиле более 135 км/ч.

"Это первая машина, которую я когда-либо "прокачивала" и делала я это на своем дворе буквально голыми руками. Никто никогда мне не помогал, потому что я хотела, чтобы это было что-то, созданное мной собственноручно", – говорит Миддлтон.

Смотрите также: 90-летняя баба Рина из Закарпатья покосила траву передним бампером кабриолета Ford Mustang: видео