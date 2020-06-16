У Києві на продаж виставили яскраве купе McLaren 720S 2018 року. В Україні всього два таких автомобіля, причому другий з'явився зовсім недавно.

Безсумнівно, це один з найкрутіших і найшвидших суперкарів, які можна побачити в наших краях. Автомобіль оснащений 4,0-літровим турбовим V8 потужністю 720 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км / год за 2,9 с і розвинути 341 км / год.

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В основі авто лежить карбоновий монокок, тому важить купе всього 1283 кг. Карбон разом з алькантарою переважають і у внутрішній обробці. Купити МакЛарен 720 можна за 333 тис. доларів. Зазначений пробіг авто - всього 10 тис. км.