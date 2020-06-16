В Киеве на продажу выставили яркое купе McLaren 720S 2018 года. В Украине всего два таких автомобиля, причем второй появился совсем недавно.

Несомненно, это один из самых крутых и быстрых суперкаров, которые можно увидеть в наших краях. Автомобиль оснащен 4,0-литровым турбовым V8 мощностью 720 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 341 км/ч.

Читайте также: Какой прицеп можно тянуть с правами категории В

В основе автомобиле лежит карбоновый монокок, поэтому весит купе всего 1283 кг. Карбон вместе с алькантарой преобладают и во внутренней отделке. Купить “МакЛарен” 720 можно за 333 тыс. долларов. Указанный пробег автомобиля – всего 10 тыс. км.