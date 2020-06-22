Кресла в суперкарах не слишком комфортабельные, а вождение требует постоянного напряжения. Это совсем не то, что любят пожилые люди. Но разве возраст – повод отказывать себе в удовольствии ездить на хорошем автомобиле?

Покупатели суперкаров, как правило, люди среднего возраста, что вполне понятно, ведь в аудитории молодых водителей не хватает средств на подобное авто, а пожилым людям такие машины кажутся непрактичными.

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78-летний Генри Харрфельдт разрывает этот стереотип. Он ездит на суперкаре McLaren 720S Spider за 400 000 долларов. Причем делает это регулярно, наматывая примерно по 4000 километров ежегодно, как он сам рассказывает в видео от luden_cars.

Но это еще не все, что может рассказать о себе бодрый летний мужчина. Кроме того, что он ежедневно ездит на 710-сильном родстере, время от времени он "выгуливает" еще парочку значительных спорткаров из своего гаража.

Генри владеет оригинальным AC Cobra, которому сейчас 40 лет и 35-летним Ford GT40. Очевидно, Харрфельдт любит ездить быстро, и для него 720S стал логическим продолжением в истории этой страсти.

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