Якщо людина сильно поспішає, їй треба в туалет. Виходячи з такої логіки, активісти "Зупини Лося" роздавали туалетний папір тим, хто порушував правила при тягнучці на столичній Оболоні.

Усім людям, котрі їдуть у своїх справах, треба кудись встигнути. Але деколи на дорозі утворюється затор, і доводиться почекати. Однак існують індивідууми, яким треба встигнути більше, ніж іншим. Одним – забрати дитину, в інших перегрівся двигун, треті просто наглі та чхали на інших…

Однак єдина причина, через яку можна виправдати надмірну квапливість – потреба в туалет. Щоб люди встигли, активісти руху "Зупини Лося" під час свого чергового рейду роздавали нахабним порушникам туалетний папір. Чи брали люди цю необхідну річ, яка під час карантину була в дефіциті – дивіться у відео.

Нагадаємо, що водії потрапляють під камери автофіксації по 8 разів за день.