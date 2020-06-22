Если человек сильно спешит, ему надо в туалет. Исходя из такой логики, активисты "Останови Лося" раздавали туалетную бумагу тем, кто нарушал правила в пробке на столичной Оболони.

Всем людям, которые едут по своим делам, надо куда-то успеть. Но порой на дороге образуется пробка, и приходится подождать. Однако существуют индивидуумы, которым надо успеть больше, чем другим. Одним – забрать ребенка, у других перегрелся двигатель, третьи просто наглые и плевали на других...

Однако единственная причина, по которой можно оправдать чрезмерную торопливость – потребность в туалет. Чтобы люди успели, активисты движения "Останови Лося" во время своего очередного рейда раздавали наглым нарушителям туалетную бумагу. Принимали ли люди эту необходимую вещь, которая во время карантина была в дефиците, – смотрите в видео.

Напомним, что водители попадают под камеры автофиксации по 8 раз в день.