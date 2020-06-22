Камеры автофиксации за субботу 20 июня зафиксировали несколько новых антирекордов нарушений скоростного режима.
27 автомобилей, которые двигался со скоростью более 170 км / ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки.
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Наибольшей скорость была у автомобиля Skoda Octavia А7 с ДОУ BA779***, который двигался со скоростью 204 км/ч. на трассе М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.
Больше всего нарушал автомобиль Skoda Octavia с ДОУ AA522***. Он нарушил скоростной режим 8 раз за 20 июня.
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Напомним, что виновным в нарушении, которое зафиксировано в автоматическом режиме "по умолчанию" признается не водитель, который его совершил, а юридический владелец транспортного средства.
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