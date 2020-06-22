Камери автофіксації за суботу 20 червня зафіксували кілька нових антирекордів порушень швидкісного режиму.

27 автомобілів, які рухався зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу.

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Найбільшою швидкість була в автомобіля Skoda Octavia А7 з ДНЗ BA779***, який рухався зі швидкістю 204 км/год. на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Skoda Octavia з ДНЗ AA522***. Він порушив швидкісний режим 8 разів за 20 червня.

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Нагадаємо, що винним у порушенні, яке зафіксовано в автоматичному режимі “за замовчанням” визнається не водій який його скоїв, а юридичний власник транспортного засобу.

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