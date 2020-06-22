Британские правоохранители конфисковали роскошное купе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Полузащитник английского клуба является гражданином Великобритании, а его Rolls-Royce Wraith Black Badge был зарегистрирован на родине – во Франции. Нарушение условий транзита для транспортных средств и стало причиной конфискации.

Смотрите также: Водителям, которые сильно спешили и нарушали ПДД, раздавали туалетную бумагу

Авто на иностранной регистрации – это не только двадцатилетние Volkswagen, Audi, Mercedes или BMW. Роскошный новенький Rolls-Royce, завезенный в страну на временных правах, после окончания срока на ввоз автоматически превращается в "авто на бляхах". По крайней мере в Соединенном Королевстве.

Как выяснили британские СМИ, Погба был обязан перерегистрировать свой автомобиль в течение двух недель после ввоза. За нарушение закона на 27-летнего футболиста накладывается штраф в 150 фунтов стерлингов, а также будет начислена пеня за управление автомобилем с французскими номерами: по 20 фунтов стерлингов за каждый день после окончания срока ввоза.

Фото: футболист за рулем своего Rolls-Royce / Eamonn / James Clarke / The Sun

Для полузащитника "Манчестер", который, по данным Forbes, получает 19 миллионов фунтов в год, подобный штраф не слишком обременителен. Однако он должен перерегистрировать автомобиль и получить для него британскую "прописку" в течение семи дней, иначе рискует получить новые неприятности или потерять авто.

Смотрите также: 78-летний мужчина купил себе кабриолет McLaren 720S Spider​​​​​​​