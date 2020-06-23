"Друзі Делаже" представили 1230-сильний супергібрид Delage D12.

Les Amis de Delage або “Друзі Делаже” – це клуб однодумців, шанувальники історичної французької марки першої половини минулого століття. Заручившись підтримкою бізнесмена Лорана Тапі, якому належать права на бренд Delage, ентузіасти збудували та представили 1230-сильний супергібрід D12.

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Індекс D12 в назві автомобіля є відсилкою до дорожніх моделей Delage – усі вони мали позначення D, доповнене числом, котре вказувало на кількість циліндрів. Отже, новинка оснащена двигуном V12, обсягом 7,6 літра та продуктивністю у 900 або 990 кінських сил, залежно від версії. Менш потужний мотор більше орієнтований на громадські дороги і має в асистентах електромотор на 330 сил. Версія D12 Club орієнтована на трек і має жорсткіші налаштування та продуктивніший електромотор. Коробка передач в обох випадках – восьмиступінчатий “робот”.

Довжина, ширина і висота Delage D12 складають 4,73, 2,08 і 1,10 метра, відповідно. Крісла в салоні встановлені один за одним, тому при першому наближенні здається, що автомобіль одномісний.

Творці Delage D12 обіцяють спорткару прискорення з місця до 100 км/год за 2,5 секунди, а до 200 – за 6,5. Таких машин планують зібрати лише 30, кожен оцінюється мінімум у 2 мільйони євро.



Марка Delage була заснована в 1905 році французьким піонером автомобілебудування Луї Делаже. Компанія займалася будівництвом гоночних і люксових машин, авіаційних двигунів, а також успішно виступала на різноманітних Гран-прі. У 1935 році марку викупила компанія Delahaye, а економічна криза у 1953 році призвела до припинення існування Delage.

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