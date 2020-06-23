Чверть милі дрегстер проходить за 6,47 секунди зі швидкістю майже 354 км/год.

Гоночна команда Maatouks Racing з Австралії встановила новий рекорд швидкості у заїзді на чверть милі.



Бойовий R32 Nissan Skyline GT-R оснащений модифікованим двигуном серії RB. Спорткар зумів перетнути фінішу межу на чверть милі за 6,47 секунди зі швидкістю 219,94 милі на годину. Це 353,95 км/год.

Як повідомляє DragNews, цю перемогу команда присвятила попередньому власнику автомобіля, котрий загинув в автомобільній аварії. “Ми пообіцяли йому, що його автомобіль буде на вершині, буде найшвидшим повнопривідним авто на треку”, – пояснив власник команди Maatouks Racing.

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