Четверть мили дрегстер проходит за 6,47 секунды со скоростью почти 354 км/час.

Гоночная команда Maatouks Racing из Австралии установила новый рекорд скорости в заезде на четверть мили.

Боевой R32 Nissan Skyline GT-R оснащен модифицированным двигателем серии RB. Спорткар сумел пересечь черту финиша на четверть мили за 6,47 секунды со скоростью 219,94 мили в час. Это 353,95 км/ч.

Как сообщает DragNews, эту победу команда посвятила предыдущему владельцу автомобиля, который погиб в автомобильной аварии. “Мы пообещали ему, что его автомобиль будет на вершине, будет самым быстрым полноприводным авто на треке”, – пояснил владелец команды Maatouks Racing.

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