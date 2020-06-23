"Друзья Делаже" представили 1230-сильный супергибрид Delage D12.

Les Amis de Delage или “Друзья Делаже” – это клуб единомышленников, поклонники исторической французской марки первой половины прошлого века. Заручившись поддержкой бизнесмена Лорана Тапи, которому принадлежат права на бренд Delage, энтузиасты построили и представили 1230-сильный супергибрид D12.

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Индекс D12 в названии автомобиля является отсылкой к дорожным моделям Delage – все они имели обозначение D, дополненное числом, которое указывало на количество цилиндров. Итак, новинка оснащена двигателем V12, объемом 7,6 литра и производительностью в 900 или 990 лошадиных сил, в зависимости от версии. Менее мощный мотор больше ориентирован на общественные дороги и имеет в асистентах электромотор на 330 сил. Версия D12 Club ориентирована на трек и имеет более жесткие настройки и производительный электромотор. Коробка передач в обоих случаях – восьмиступенчатый "робот".

Длина, ширина и высота Delage D12 составляют 4,73, 2,08 и 1,10 метра, соответственно. Кресла в салоне установлены друг за другом, поэтому при первом приближении кажется, что автомобиль одноместный.

Создатели Delage D12 обещают спорткару ускорение с места до 100 км/ч за 2,5 секунды, а до 200 – за 6,5. Таких машин планируют собрать лишь 30, каждая оценивается минимум в 2 миллиона евро.



Марка Delage была основана в 1905 году французским пионером автомобилестроения Луи Делаже. Компания занималась строительством гоночных и люксовых машин, авиационных двигателей, а также успешно выступала на различных Гран-при. В 1935 году марку выкупила компания Delahaye, а в экономический кризис в 1953 году привела к прекращению существования Delage.

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