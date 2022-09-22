Будет ли считаться пешеходный переход «действительным», если он не отмечен дорожными знаками?

Такой вопрос иногда задают водители. Поэтому периодически возникают споры между пешеходами, водителями, полицией, инспекцией по парковке и службой эвакуации.

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При получении штрафа или эвакуации авто за остановку или стоянку возле пешеходного перехода, водители объясняют свои действия отсутствием дорожного знака, подтверждающего факт наличия официального пешеходного перехода.

Обычно водители утверждают, что пешеходный переход должен быть в обязательном порядке обозначен не только дорожной разметкой, но и соответствующими дорожными знаками. И только в таком случае, по их мнению, распространяются требования правил, как к пешеходному переходу.

Часто "зебра" стерта, что при отсутствии соответствующих дорожных знаков не дает возможности понять действительно ли в данном месте есть пешеходный переход.

Что говорят правила дорожного движения

В пункте 1.10 ПДД определено, что пешеходный переход – это участок проезжей части, островка безопасности или разделительной полосы или инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов через дорогу.

Регулируемым считается пешеходный переход, движение по которому регулируется светофором или регулятором. Нерегулируемым является пешеходный переход, на котором нет регулятора, светофоры отсутствуют или выключены или работают в режиме мигания желтого сигнала.

Пешеходные переходы обозначаются дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными светофорами. При отсутствии дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются расстоянием между дорожными знаками или пешеходными светофорами.

В разделе 33 ПДД определены такие знаки как: 5.38.1 и 5.38.2 "Пешеходный переход". Знак 5.38.1 устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода, а знак 5.38.2 – слева от дороги на дальней границе перехода.

Также в Разделе 34 ПДД определены дорожные разметки 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 ("зебра", в том числе красно-белого цвета). Эти разметки обозначают нерегулируемый и регулируемый пешеходный переход по проезжей части дороги.

Следовательно, нерегулируемый наземный пешеходный переход может обозначаться как дорожными знаками 5.38.1-5.38.2 ("Пешеходный переход"), так и дорожными разметками 1.14.1-1.14.3 ("Зебра"). При этом ПДД не содержат оговорок относительно того, что пешеходный переход в обязательном порядке обозначается дорожными знаками и дорожной разметкой одновременно.

Критерии для установки дорожных знаков

Согласно пункту 10.7.33 ДСТУ 4100-2014 "Знаки дорожные" знаки 5.38.1 и 5.38.2 "Пешеходный переход" следует применять для обозначения мест, предназначенных для организованного перехода пешеходов через проезжую часть, если интенсивность движения автотранспорта превышает в обоих направлениях и более 100 пешеходов пересекают проезжую часть хотя бы в один час в любой день недели.

Знак 5.38.1 следует устанавливать справа от дороги, знак 5.38.2 – слева. На дорогах с разделительной полосой, где каждая из проезжих частей имеет две и более полосы движения, знак 5.38.2 следует устанавливать слева от каждой из проезжих частей на разделительной полосе.

В случае отсутствия на переходе разметки 1.14.1-1.14.3 знаки 5.38.1 и 5.38.2 должны быть установлены так, чтобы знак 5.38.1 находился в отношении приближающихся к переходу транспортных средств на ближней границе перехода, а знак 5.38. 2 – на дальней.

Следовательно, знаки 5.38.1 и 5.38.2 "Пешеходный переход" следует применять вместе с дорожной разметкой ("зебра") в случаях, когда интенсивность движения автотранспорта превышает 300 автомобилей в час в обоих направлениях и когда более 100 пешеходов пересекают проезжую часть в один час в любой день недели. В других случаях обязательная установка дорожных знаков не предусмотрена.

Однако это правило касается служб, устанавливаемых такими знаками. Даже если водитель проведет соответствующие вычисления и установит, что за последний час в месте наличия "зебры" интенсивность транспорта превышала 300 автомобилей в час, то это не означает, что такая интенсивность на данном участке была раньше. Такие самостоятельные вычисления все равно не упраздняют требования выполнения имеющейся дорожной разметки "зебра".

Выводы

Таким образом, нерегулируемый пешеходный переход может обозначаться как дорожными знаками "Пешеходный переход", так и дорожной разметкой "Зебра". Закон не предусматривает для выполнения требований "зебры" обязательной одновременной совокупности разметки и дорожного знака.

То есть может быть либо дорожная разметка, либо дорожный знак, либо одновременно и разметка и знак. Любой указанный знак или разметка при его наличии означает наличие пешеходного перехода и предупреждает о выполнении соответствующих требований.

В то же время, дорожные знаки "Пешеходный переход" устанавливаются в местах со значительной интенсивностью движения автотранспорта и пешеходов. Отсутствие дорожного знака перед "зеброй" со значительной интенсивностью не позволяет водителю игнорировать требования такого пешеходного перехода.

При этом закон не отменяет обязательное требование пунктов 8.2-1 и 8.5-1 ПДД относительно видимости таких дорожных знаков и разметки как в светлое, так и в темное время суток. В отсутствие такой видимости разметки или знаков водитель не может нести ответственности за их нарушение.