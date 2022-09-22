Чи буде вважатись пішохідний перехід «дійсним», якщо він не позначений дорожніми знаками?

Таке запитання іноді задають водії. Через це періодично виникають суперечки між пішоходами, водіями, поліцією, інспекцією з паркування та службою евакуації.

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При отриманні штрафу або евакуації авто за зупинку чи стоянку біля пішохідного переходу, водії пояснюють свої дії відсутністю дорожнього знаку, який би підтвердив факт наявності офіційного пішохідного переходу.

Зазвичай водії стверджують, що пішохідний перехід має бути в обов`язковому порядку позначено не лише дорожньою розміткою, а й відповідними дорожніми знаками. І лише в такому випадку, на їх думку, поширюються вимоги правил як до пішохідного переходу.

Часто «зебра» є стертою, що при відсутності відповідних дорожніх знаків не дає можливості зрозуміти, чи дійсно у даному місці є пішохідний перехід.

Що кажуть правила дорожнього руху

В пункті 1.10 ПДР визначено, що пішохідний перехід – це ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу.

Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Нерегульованим є пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофори відсутні або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу.

Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками, дорожньою розміткою, пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами.

В розділі 33 ПДР визначено такі знаки як: 5.38.1 і 5.38.2 “Пішохідний перехід”. Знак 5.38.1 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, а знак 5.38.2 – ліворуч від дороги на дальній межі переходу.

Також в розділі 34 ПДР визначено дорожні розмітки 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 (“зебра”, у тому числі червоно-білого кольору). Ці розмітки позначають нерегульований і регульований пішохідний перехід на проїзній частині дороги.

Отже, нерегульований наземний пішохідний перехід може позначатися як дорожніми знаками 5.38.1-5.38.2 (“Пішохідний перехід”) так і дорожніми розмітками 1.14.1-1.14.3 («Зебра»). При цьому ПДР не містять застережень стосовно того, що пішохідний перехід в обов`язковому порядку позначається дорожніми знаками та дорожньою розміткою одночасно.

Критерії для встановлення дорожніх знаків

Відповідно до пункту 10.7.33 ДСТУ 4100-2014 “Знаки дорожні” знаки 5.38.1 і 5.38.2 «Пішохідний перехід» потрібно застосовувати для позначення місць, призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину, якщо інтенсивність руху автотранспорту перевищує 300 автомобілів на годину в обох напрямках та понад 100 пішоходів перетинають проїзну частину хоча б в одну годину будь-якого дня тижня.

Знак 5.38.1 потрібно встановлювати праворуч від дороги, знак 5.38.2 – ліворуч. На дорогах з розділювальною смугою, де кожна з проїзних частин має дві та більше смуг руху, знак 5.38.2 потрібно встановлювати ліворуч від кожної з проїзних частин на розділювальній смузі.

У разі відсутності на переході розмітки 1.14.1-1.14.3 знаки 5.38.1 і 5.38.2 повинні бути установлені так, щоб знак 5.38.1 містився відносно транспортних засобів, що наближаються до переходу, на ближній межі переходу, а знак 5.38.2 – на дальній.

Отже, знаки 5.38.1 і 5.38.2 «Пішохідний перехід» потрібно застосовувати разом із дорожньою розміткою («зебра») у випадках, якщо інтенсивність руху автотранспорту перевищує 300 автівок на годину в обох напрямках та коли більш як 100 пішоходів перетинають проїзну частину хоча б в одну годину будь-якого дня тижня. В інших випадках обов’язкове встановлення дорожніх знаків не передбачено.

Однак це правило стосується служб, які такі знаки встановлюють. Навіть якщо водій проведе відповідні обчислення і встановить, що за останню годину в місці наявності «зебри» інтенсивність транспорту перевищувала 300 автівок на годину, то це не означає така інтенсивність на даній ділянці була раніше. Такі самостійні обчислення все одно не скасовують вимоги виконання наявної дорожньої розмітки «зебра».

Висновки

Таким чином, нерегульований пішохідний перехід може позначатися як дорожніми знаками «Пішохідний перехід», так і дорожньою розміткою «Зебра». Закон не передбачає для виконання вимог «зебри» обов’язкової одночасної сукупності розмітки та дорожнього знаку.

Тобто може бути або дорожня розмітка, або дорожній знак, або одночасно і розмітка і знак. Будь-який вказаний знак чи розмітка при його наявності позначає наявність пішохідного переходу і попереджає про виконання відповідних вимог.

Водночас дорожні знаки «Пішохідний перехід» встановлюються у місцях зі значною інтенсивністю руху автотранспорту та пішоходів. Відсутність дорожнього знаку перед «зеброю» зі значною інтенсивністю не дозволяє водію ігнорувати вимоги такого пішохідного переходу.

При цьому, закон не скасовує обов’язкову вимогу пунктів 8.2-1 та 8.5-1 ПДР щодо видимості таких дорожніх знаків та розмітки як у світлу, так і в темну пору доби. За відсутності такої видимості розмітки чи знаків водій не може нести відповідальності за їх порушення.