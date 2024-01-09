Святошинский районный суд Киева оправдал водителя, которого полиция безосновательно решила привлекла к ответственности за невыполнение требования остановки.

Суд в рассмотрении дела по протоколу по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) дал четкий ответ: водитель должен понять, что полиция пытается остановить именно его автомобиль. Требования работников патрульной службы для остановки транспорта должны быть адресные, конкретные и обоснованные.

Все произошло вечером 20 октября 2023 года на столичной улице Туполева, где полицейские остановили автомобиль Tesla Model X. Как пишет в деталях "Судебно-юридическая газета", водителя обвинили в том, что он не выполнил законное требование об остановке автомобиля, "поданное с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета и специального звукового сигнала", и продолжил движение.

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Именно поэтому патрульный автомобиль пошел на преследование правонарушителя, в ходе которого полицейские принудительно заблокировали движение Tesla. Злостного нарушителя решили привлечь к ответственности за неповиновение. Однако водитель Tesla вину признавать не захотел и имел для этого веские основания. В ходе рассмотрения дела судом обвиняемый полицией киевлянин рассказал, что 20 октября он ехал по крайней правой полосе со скоростью примерно 50 км/ч.

Патрульная полиция Киева. Иллюстративное фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

При этом он не нарушал Правила дорожного движения. Никаких звуковых сигналов не слышал и не видел. Он даже не знал, что полицейские преследовали именно его автомобиль.

На этом основании водитель отстаивал свою позицию – правонарушения не совершал, а составленный в отношении него протокол является незаконным.

Суд в ходе рассмотрения дела отметил, что с видеозаписей нагрудных видеокамер (видеорегистраторов) сотрудников полиции, которые содержатся на диске приобщенном к протоколу, не усматривается, что работники полиции вообще осуществляли требование об остановке автомобиля Tesla Modev Х 20 октября 2023 в 20 час 51 мин, поданную с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета и специального звукового сигнала, а также осуществляли его преследование. Это первое.

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Во-вторых, к протоколу о нарушении ПДД не приобщены видеозаписи с системы видеомониторинга "Безопасный город", которая могла бы прояснить ситуацию с водителем Tesla. Как пишет упомянутое издание, для обеспечения объективного рассмотрения дела суд 23 ноября самостоятельно обратился в столичное Управление патрульной полиции о предоставлении видеозаписи инцидента с камер системы "Безопасный город".

Такой видеозаписи суд не получил. Но ответ поступил: 4 декабря полиция сообщила, что "предоставить видеозапись с камер системы "Безопасный город" нет возможности, поскольку видеозаписи хранятся в срок до 30 календарных дней".

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о невозможности установить сам факт совершения административного правонарушения водителем автомобиля Tesla и закрыл дело об административном правонарушении из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.