Нові штрафи для українських водіїв: відкіля і за що прилетить

Розробкою цього законопроєкту займався народний депутат Артем Дмитрук. У пояснювальній записці автор зазначає, що нова норма закону підготовлена «з метою недопущення введення в оману покупців, пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яке виявлене під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу».

Це не стільки Закон, скільки доповнення в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Туди планується додати статтю 121-4 "Фальсифікація пробігу вживаного транспортного засобу".

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Фіскальні заходи також передбачено. За вчинене порушення такого змісту передбачено "накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". Це на перший раз.

Якщо протягом року буде піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, то такі дії "тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

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З цього приводу більш детально дала розшифровку "Судово-юридична газета", експерти якої вказали, що за "…фальсифікацію пробігу вживаного авто пропонують карати штрафами до 17 тисяч грн. Повторне правопорушення буде тягнути собою відповідальність до 34 тис. грн".

Окрім пояснювальної записки на сайті Верховної Ради також розміщено проєкт до КУпАП, датований ще 2 листопада 2023 року, який уже вісім місяців лежить без розгляду.