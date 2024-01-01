Автовласник наїздив на своєму Nissan 333 333 миль: фото

Американець Shawn Vishney придбав у 2000 році Nissan Maxima новою – на одометрі було всього 12 миль. Весь цей час він їздив на цьому авто, справно замінював рідини та фільтри. А нещодавно “підгадав”, щоб сфотографувати пробіг 333 333 миль на основному та 333,3 на добовому одометрі та написав про це у групі Facebook Mileage Impossible. В кілометрах це 546,4 тисячі.

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Nissan Maxima виявилась напрочуд надійною – за цей час на ньому не змінювався двигун та трансмісія. Окрім того, авто дуже економічне – споживає в середньому 25 миль на галон, тобто 9,4 літра на 100 км. Загалом Шаун задоволений покупкою та вважає, що гроші, витрачені на купівлю цього авто, вкладені вдало.

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Nissan Maxima з 2000 року. Фото Nissan