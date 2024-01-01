Nissan представив абсолютно новий Murano

Компанія відмовилась від великих фар на користь розділеного світла. Кутасті лінії кузова замінили на плавні, а стандартний мотив решітки радіатора V-Motion. Окрім цього, бічна дзеркала були перенесені зі стійки на двері, тоді як задня частина має унікальний дизайн з тонкими ліхтарями.

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Салон моделі прикрашають спарені 12,3-дюймові дисплеї, що виконують функцію цифрової панелі приладів та екрану мультимедіа відповідно. Цікаво, що вперше інженери оснастили Murano передніми сидіннями з функцією масажу. У стандартну комплектацію входить система допомоги водієві Nissan Safety Shield 360.

Абсолютно новий Nissan Murano

Вони мають бездротове з’єднання Apple CarPlay та Android Auto в базовій версії. Nissan також додав до стандартного списку активне придушення звуку. Однак, аби отримати цю опцію, покупцям доведеться доплатити за стереосистему Bose із 10 динаміками. До слова, салон кросовера став дещо просторішим, завдяки збільшенню габаритів моделі – новинка стала ширшою на 60 мм та отримала вищий кліренс на 50 міліметрів.

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Новий Nissan Murano також отримав змінену лінійку силових агрегатів. Старі V6 та варіатор (CVT) замінили 2,0-літровим чотирициліндровим турбомотором зі змінною компресією, який працює в парі з дев’ятиступеневою автоматичною коробкою передач.

Він видає 241 к.с.й 352 Нм крутного моменту. Що стосується трансмісії, то в стандартній комплектації вона, як і раніше, приводить в рух передні колеса, тоді як повний привід опційно доступний.

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Вартість Murano 2025 року буде оголошена ближче до дати його продажу, яка наразі запланована на початок наступного року. Ймовірно, вона становитиме близько 40 000 доларів за базову версію, а ціна флагманського рівня оснащення Platinum AWD, ймовірно, перевищить 50 000 доларів.