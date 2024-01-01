Nissan GT-R знімають з виробництва

Nissan GT-R випускається з грудня 2007 року, але час для R35 спливає. Він був знятий з продажу на більшості ринків. Nissan вбиває легенду не тому, що хоче, а тому, що змушений це зробити через забаганки регулюючих органів.

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В інтерв’ю журналу Top Gear, глобальний продуктовий бос автовиробника П’єр Луан пояснив, чому GT-R скоро буде знято з виробництва: «Він продається 17 років, і ми хотіли б пропустити його ще 17 років, але регулятори доставляють нам деякі проблеми».

Коли покоління автомобіля закінчується, це зазвичай означає, що заміна не за горами. Однак, на жаль, це не так для R35. Після завершення виробництва в 2025 році у Nissan не буде іншої машини, щоб заповнити порожнечу на заводі Точігі в Японії. П’єр наполегливо припустив, що буде розрив, вказуючи на історію GT-R і на те, як раніше траплялися перерви у виробництві.

Торішній дикий концепт Hyper Force натякнув на перспективи повністю електричного R36 із твердотільними батареями. Однак давайте згадаємо, скільки часу знадобилося Nissan, щоб випустити нинішнє покоління. Прем'єра оригінального концепту відбулася в 2001 році, за ним у 2005 році відбулася наближення до виробництва GT-R Proto, а до початку серійного виробництва минуло ще два роки.

На початку 2024 року керівник програми Nissan Джованні Арроба припустив, що наступний GT-R буде випущений до 2030 року. Він назвав Hyper Force «сміливою, але реальною мрією, яку потрібно досягти до кінця десятиліття». Коли високопродуктивне купе зрештою повернеться, воно буде стояти поруч із Z, а в ідеалі – з новою Silvia.

Раніше цього місяця віце-президент Nissan із глобальної продуктової стратегії Іван Еспіноза оголосив про початок роботи над третім спортивним автомобілем. Однак переродження Silvia ще не схвалено до виробництва.

Жорсткіші законодавчі акти знищили кілька потужних транспортних засобів цього року в Європі. Ми втратили Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster і Cayman через суворіші закони. Крім того, Mazda відмовилася від 2,0-літрового двигуна MX-5 Miata, залишивши любителям родстерів лише менший 1,5-літровий агрегат.

Закони ставатимуть ще суворішими, тому в багатьох випадках купувати цю веселу машину можна зараз або ніколи, поки законодавство не знизить клас таких машин взагалі.