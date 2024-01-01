Nissan GT-R снимают с производства

Nissan GT-R выпускается с декабря 2007 года, но время для R35 истекает. Он был снят с продажи на большинстве рынков. Nissan убивает легенду не потому, что хочет, а потому, что вынужден это сделать из-за прихоти регулирующих органов.

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В интервью журналу Top Gear, глобальный продуктовый босс автопроизводителя Пьер Луан объяснил, почему GT-R скоро будет снят с производства: "Он продается 17 лет, и мы хотели бы пропустить его еще 17 лет, но регуляторы доставляют нам некоторые проблемы".

Когда поколение автомобиля заканчивается, это обычно означает, что замена не за горами. Однако, к сожалению, это не так для R35. После завершения производства в 2025 году у Nissan не будет другой машины, чтобы заполнить пустоту на заводе Точиги в Японии. Пьер настойчиво предположил, что будет разрыв, указывая на историю GT-R и на то, как раньше случались перерывы в производстве.

Прошлогодний дикий концепт Hyper Force намекнул на перспективы полностью электрического R36 с твердотельными батареями. Однако давайте вспомним, сколько времени понадобилось Nissan, чтобы выпустить нынешнее поколение. Премьера оригинального концепта состоялась в 2001 году, за ним в 2005 году состоялась приближение к производству GT-R Proto, а до начала серийного производства прошло еще два года.

В начале 2024 года руководитель программы Nissan Джованни Арроба предположил, что следующий GT-R будет выпущен к 2030 году. Он назвал Hyper Force "смелой, но реальной мечтой, которую нужно достичь до конца десятилетия". Когда высокопроизводительное купе в конце концов вернется, оно будет стоять рядом с Z, а в идеале – с новой Silvia.

Ранее в этом месяце вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии Иван Эспиноза объявил о начале работы над третьим спортивным автомобилем. Однако перерождение Silvia еще не одобрено к производству.

Более жесткие законодательные акты уничтожили несколько мощных транспортных средств в этом году в Европе. Мы потеряли Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster и Cayman из-за более строгих законов. Кроме того, Mazda отказалась от 2,0-литрового двигателя MX-5 Miata, оставив любителям родстеров только меньший 1,5-литровый агрегат.

Законы будут становиться еще строже, поэтому во многих случаях покупать эту веселую машину можно сейчас или никогда, пока законодательство не снизит класс таких машин вообще.