Заряджений Nissan Ariya Nismo продаватимуть у Європі

Nissan оприлюднив характеристики моделі Ariya Nismo, вказавши його покращені прискорення та керованість. Унікальна для європейських доріг версія e-4ORCE має потужність 320 кВт/435 к.с. і крутний момент 600 Нм.

Ariya Nismo забезпечує потужність 87 кВт-год. Ця модель поєднує в собі найкращі технології автоспорту з елегантним дизайном і інтер’єром Nissan Ariya, щоб закріпити його статус Nismo.

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Новачок європейського ринку отримав елегантний інтегрований аеродинамічний дизайн, який створює відчуття легкого ковзання в повітрі. Завдяки виточеній формі, розширеному нижньому бамперу та задньому спойлеру з качиним хвостом коефіцієнт підйому збільшився на дивовижні 40% порівняно зі стандартною Ariya.

Це доволі прудкий автомобіль, він забезпечує прискорення 0-100 км/год протягом 5 секунд. Крім того, Ariya Nismo може розганятися до 80-120 км/год всього за 2,4 секунди.

Фото: Nissan

Нова версія має ретельно перероблений інтер’єр, від сидінь до внутрішньої обробки, що забезпечує преміумдосвід для всіх. Сидіння, оздоблені матеріалом, схожим на замшу, пропонують покращену підтримку.

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Елегантну атмосферу із фірмовими червоними акцентами ще більше підсилює оздоблення з чорного дерева з відкритими порами, яке використовується в усьому автомобілі, створюючи витончену та сучасну естетику. Фірмове червоне освітлення Nissan "Andon" також створює настрій, чудово освітлюючи автомобіль.

Продажі автомобіля в Європі очікуються з січня 2025 року. Ariya Nismo продаватиметься на всіх європейських ринках, де кросовер вже доступний, крім Кіпру, Мальти та Північної Ірландії. Ціну виробник поки не вказав.