Заряженный Nissan Ariya Nismo будет продаваться в Европе

Nissan обнародовал характеристики модели Ariya Nismo, указав его улучшенные ускорения и управляемость. Уникальная для европейских дорог версия e-4ORCE имеет мощность 320 кВт/435 л.с. и крутящий момент 600 Нм.

Ariya Nismo обеспечивает мощность 87 кВт-ч. Эта модель сочетает в себе лучшие технологии автоспорта с элегантным дизайном и интерьером Nissan Ariya, чтобы закрепить его статус Nismo.

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Новичок европейского рынка получил элегантный интегрированный аэродинамический дизайн, который создает ощущение легкого скольжения в воздухе. Благодаря выточенной форме, расширенному нижнему бамперу и заднему спойлеру с утиным хвостом коэффициент подъема увеличился на удивительные 40% по сравнению со стандартной Ariya.

Это довольно быстрый автомобиль, он обеспечивает ускорение 0-100 км/ч в течение 5 секунд. Кроме того, Ariya Nismo может разгоняться до 80-120 км/ч всего за 2,4 секунды.

Фото: Nissan

Новая версия имеет тщательно переработанный интерьер, от сидений до внутренней отделки, что обеспечивает премиум-опыт для всех. Сиденья, отделаны материалом, похожим на замшу, предлагают улучшенную поддержку.

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Элегантную атмосферу с фирменными красными акцентами еще больше усиливает отделка из черного дерева с открытыми порами, которая используется во всем автомобиле, создавая утонченную и современную эстетику. Фирменное красное освещение Nissan "Andon" также создает настроение, прекрасно освещая автомобиль.

Продажи автомобиля в Европе ожидаются с января 2025 года. Ariya Nismo будет продаваться на всех европейских рынках, где кроссовер уже доступен, кроме Кипра, Мальты и Северной Ирландии. Цену производитель пока не указал.