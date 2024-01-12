Обновленный кроссовер официально презентовали на Токийском автосалоне. Новинка получила агрессивный дизайн и увеличенный показатель мощности за счет уменьшения запаса хода.

Ariya Nismo получила новые элементы дизайна: сплиттер, боковые пороги и задний диффузор с задним противотуманным фонарем посередине, в стиле автоспортивных прототипов, люк, а также небольшой спойлер на кромке заднего стекла. Красная линия огибает все нижние части кузова и дополняется дополнительными красными акцентами на крышках зеркал и логотипом Nismo посередине переднего сплиттера.

Автомобиль оснастили новыми 20-дюймовыми колесами, которые оснащены 255-мм шинами, что на 20 мм шире, чем шины стандартного Nissan Ariya. Что касается производительности, то все Ariya Nismo имеют большую мощность, чем стандартные модели.

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Ariya Nismo с батареей на 66 кВт-ч выдает 362 лошадиные силы и 560 Нм крутящего момента. Кроссовер с батареей емкостью 91 кВт-ч выдает 429 лошадиных сил и 600 Нм.

Интерьер Ariya Nismo выглядит особенно спортивно. Салон черного цвета и имеет отделку из искусственного дерева. Более спортивный, рельефный руль оснащен красной строчкой и красной отметкой 12 часов.

Ярко-красная центральная часть охватывает вентиляционные отверстия на приборной панели, а экраны теперь светятся грозным красным цветом вместо мягкого холодного белого цвета в стандартной модели. Сиденья покрыты искусственной замшей и перфорированы красными вставками и имеют ковшеобразную форму.

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В компании Nissan не меняли электромоторы, подвеску и тормоза автомобиля, однако параметры настроек этих агрегатов были изменены инженерами подразделения Nismo. Именно поэтому, реакция на дроссельную заслонку, вероятно, будет быстрее и агрессивнее, а также большую часть крутящего момента между двигателями распределят на заднюю ось.

Новый Nissan Ariya Nismo доступен в 6 новых цветах

Звуки ускорения, которые раздаются из динамиков аудиосистемы, когда вы жмете на газ также были переработаны, чтобы они больше напоминали гоночный автомобиль Формулы E, о котором Nissan с гордостью вспоминал в презентации, отметив, что это единственный японский производитель, который участвует в этом чемпионате.

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В компании еще не объявили на каких именно рынках новый Nissan Ariya поступит в продажу. Интересно что, Leaf Nismo был специальной версией только для Японии, а потому, возможно, Ariya Nismo ждет похожая судьба. Стоимость модели также объявят позже.

Стоит ожидать, что цена новой версии электрического кроссовера может быть меньше конкурентов, ведь некоторые из них могут похвастаться большими показателями, чем Ariya Nismo. Например, Kia EV6 GT предлагает 576 лошадиных сил, а Hyundai Ioniq 5 N имеет 641 лошадиную силу, по сравнению с 429 лошадиных сил Ariya Nismo в топовой версии.