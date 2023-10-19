Компания Nissan предварительно ознакомила поклонников бренда со своим концептуальным компактным кроссовером Hyper Punk Concept, открывающим дверь в завтрашний день.

Это по счету четвертый концепт, который Nissan представит на выставке мобильности Japan Mobility Show 2023 в Токио на следующей неделе. Как и три других, он имеет четкий и радикальный дизайн и разработан, чтобы удовлетворить очень конкретную нишу.

По словам разработчиков, новая концепция Hyper Punk разработана для создателей контента, влиятельных людей, художников и склоняющихся к стилю и инновациям. Как и полагается для автомобиля, ориентированного на такую категорию покупателей, Hyper Punk имеет эффектную форму, на которой преобладают многоугольные поверхности и изменяющая цвет серебристая краска.

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Hyper Punk имеет достаточно выразительные черты благодаря сложным светодиодным дневным огням, состоящим из десятков маленьких треугольников в углах бампера. Кроме того, он имеет светодиодные фонари, проходящие вертикально над передними колесными арками и капот, переведенный в черный цвет. Также представлен набор 23-дюймовых колес с подсвеченными треугольными элементами, что придает смелый вид.

Такое впечатление, что разработчики Nissan чуть-чуть опередили время и перенесли поклонников бренда в будущее. Фото: Nissan

Интерьер так же интригует, как и экстерьер. Он содержит ряд элементов в стиле оригами и содержит камеры, снимающие пейзаж вокруг автомобиля и с помощью искусственного интеллекта превращают его в декорации в стиле манги и графические узоры на 3-х экранном дисплее в салоне.

Nissan добавляет, что кабина была разработана в качестве мобильной творческой студии, которая также обеспечивает бесперебойное подключение к Интернету и биосенсоры в подголовниках для обнаружения настроения водителя. Концепт может регулировать музыку и освещение, чтобы повысить энергию и креативность водителя, по крайней мере, так утверждает Nissan.

Смело, стильно, немного амбициозно, но творческим личностям и молодежи такое решение уже нравится. Фото: Nissan

Hyper Punk построен на электрической архитектуре, включающей систему Vehicle-to-Everything (V2X). Остальные детали пока не открываются, но будут озвучены на Japan Mobility Show в Токио уже с 25 октября.