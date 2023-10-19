Компанія Nissan попередно ознайомила шанувальників бренду зі своїм концептуальним компактним кросовером Hyper Punk Concept, що відкриває двері у завтрашній день.

Це за відліком четвертий концепт, який Nissan представить на виставці мобільності Japan Mobility Show 2023 у Токіо на наступному тижні. Як і три інші, він має чіткий і радикальний дизайн і був розроблений, щоб задовольнити дуже конкретну нішу.

За словами розробників, нова концепція Hyper Punk розроблена для творців контенту, впливових людей, художників і тих, хто схиляється до стилю та інновацій. Як і годиться для автомобіля, орієнтованого на таку категорію покупців, Hyper Punk має ефектну форму, на якій переважають багатокутні поверхні та срібляста фарба, що змінює колір.

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Hyper Punk має досить виразні риси завдяки складним світлодіодним денним вогням, що складаються з десятків маленьких трикутників у кутах бампера. Крім того, він має світлодіодні ліхтарі, що проходять вертикально над передніми колісними арками, і капот, переведений у чорний колір. Також представлено набір 23-дюймових коліс із підсвіченими трикутними елементами, що додає сміливого вигляду.

Таке враження, що розробники Nissan трохи випередили час й перенесли шанувальників бренду у майбутнє. Фото: Nissan

Інтер’єр так само інтригує, як і екстер’єр. Він містить ряд елементів у стилі оригамі та містить камери, які знімають пейзаж навколо автомобіля і за допомогою штучного інтелекту перетворюють його на декорації у стилі манги та графічні візерунки на 3-екранному дисплеї в салоні.

Nissan додає, що кабіна була розроблена як мобільна творча студія, яка також забезпечує безперебійне підключення до Інтернету та біосенсори в підголівниках для виявлення настрою водія. Концепт може регулювати музику та освітлення, щоб підвищити енергію та креативність водія, принаймні так стверджує Nissan.

Сміливо, стильно, трохи амбіційно, але творчим особистостям та молоді таке рішення уже до вподоби. Фото: Nissan

Hyper Punk побудовано на електричній архітектурі, яка включає систему Vehicle-to-Everything (V2X). Інші деталі поки не відкриваються, але будуть озвучені на Japan Mobility Show у Токіо вже з 25 жовтня.